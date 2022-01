Cotto e Mangiato ricetta del 7 gennaio 2021: rotolo di pandoro al mascarpone

Residui di dolci da Natale? Niente paura ci pensa Tessa a consigliare una ricetta per smaltire i panettoni rimasti. Oggi propone infatti una ricetta molto gustosa e facile da provare. Si tratta del rotolo di pandoro al mascarpone.

Gli ingredienti

Partiamo dagli ingredienti, ecco di cosa avrai bisogno:

4 fette di pandoro

250 grammi di mascarpone

200 grammi di panna fresca

40 grammi di zucchero a velo

Bagna al caffè

Cacao amaro

Procedimento

La prima cosa che devi fare è stendere le fette di pandoro, cercando di compattare tra loro. Ricorda di tagliare le fette per uno spessore di circa due cm. A questo punto prepara la crema. Monta il mascarpone con la panna e adagio aggiungi lo zucchero a velo. Dopodiché bagna il pandoro con del caffè appena zuccherato, quindi stendi su di esso tutta la crema che hai realizzato. Con l’aiuto della carta forno (su cui devi stendere le fette di pandoro) arrotola adagio il pandoro su se stesso, fino ad ottenere un rolle’. Chiudi le due estremità e metti a riposare in forno per almeno due ore. Quando sarà trascorso il tempo, prendi il rotolo fai una spolverata di cacao amaro e taglia adagio, facendo attenzione a non rompere. E anche se non è nulla di Cotto, sarà sicuramente gustato e mangiato.

