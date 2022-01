GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 29: “Katia immune? (LOL)”

Ma buongiorno! Che puntata scoppiettante quella di ieri del GF Vip!

Alfonso Signorini ha annunciato già nel pomeriggio che sarebbe entrato nella casa per fare un discorsetto ai vipponi, che davvero hanno esagerato in questi giorni con le parole. Diciamo che Lulù è stata molto sboccata, ma che l’unica che ha esagerato è stata Katia Ricciarelli. La signora ne ha dette di tutti i colori su quasi tutti in 4 mesi e negli ultimi giorni se l’è presa con Lulù, tanto da dirle “scimmia”, “principessa dalle gambe sempre aperte” e “torna a studiare al tuo paese”. Ovviamente, Alfonso ha dato un leggero rimprovero alla sua amica ma ci ha in compenso insegnato che Katia “non può essere razzista perché ha girato il mondo”: vi giuro lo ha detto davvero. Ma le perle non sono finite perché ha anche detto che Lulù non può apostrofare in quel modo pesante Katia, perché vista la sua carriera merita rispetto. Quindi ricordate se vi fanno insulti razzisti, sessisti, omofobi ecc… prima guardate che carriera ha la persona perché se ne ha una pazzesca si annullano le offese. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Quest’anno ci hanno preso proprio per scemi. Comunque dopo tutto questo Katia non solo non è stata espulsa, non solo non è stata mandata in nomination d’ufficio, non solo non è stato preso alcun provvedimento, ma anzi è pure immune per le prossime nomination. Le sue ancelle Manila, Soleil e Valeria e i suoi servitori Giucas e Davide si sono messi d’accordo il giorno prima per salvarle il sedere e renderla immune, perché la signora non vuole andare in nomination con le principesse, perché se esce contro di loro perde la faccia, come se non l’avesse già persa.

Vi dico la verità,sarà che l’ho vista solo cinque minuti ma ho amato Dayane, un po’ perché mi ha ricordato la scorsa edizione che ho amato profondamente e un po’ perché in soldoni ha detto a Soleil, basta fare la str**za ora mostra il tuo lato dolce. Pure la sua migliore amica glielo dice. Ma Soleil deve prepararsi all’entrata di Delia e alla nuova stagione della soap Bellifull: io non vedo l’ora, anche perché secondo me finirà con Soleil e Delia che si limonano e lasciano al palo Alex. io da loro mi aspetto questo ed altro.

L’entrata di Kabir è per me il più grande punto di domanda di questa edizione: uno che alle 22 si stava addormentando e che non capisce una parola, che sprint pensavano potesse dare al programma???

In tutto questo minestrone io amo Nathaly che in tre settimane ha fatto sbroccare mezza casa, persino la serafica Carmen Russo, gelosissima del suo Enzo Paolo Turchi, che ha chiamato la Caldonazzo per invitarla al loro matrimonio a sua insaputa. Mi pare ovvio quindi che Nathaly vada salvata e quindi televotatela!!!

Per oggi è tutto baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 7 gennaio 2022

