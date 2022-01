Vite al Limite, che fine ha fatto Ashley Reyes? Quanto pesava e quanto pesa oggi

Protagonista del 15esimo episodio dell’ottava stagione di Vite al Limite è la giovane Ashley Reyes, 24 anni quando ha partecipato al programma.

La descrizione del suo episodio dice molto in merito al tipo di personaggio: Ashley, 24 anni, trova conforto solo nel cibo e nelle amicizie finte. Ma la donna sa che non può mentire al dottor Now come fa con gli altri.

Qual è la sua storia per intero e come sta oggi (per quello che sappiamo)?

Vite al Limite, la storia di Ashley

Ashley Reyes arriva a Vite al Limite con un peso di oltre 300 chili (668 libbre, per la precisione) ad un’età di 24 anni. La ragazza ha un figlio e un marito e vive con loro a West Hills (quartiere di Los Angeles, in California) quando si rente conto che il peso sta diventando un problema serio: ha bisogno di aiuto per fare la doccia, non può sedersi in macchina per lunghi periodi di tempo a causa dei crampi e, in assoluto, ha un’aspettativa di vita di non più di qualche anno

Corre l’anno 2017, quando decide di rivolgersi alle cure di Dr. Now.

“Il mio corpo soffre costantemente”, dichiarava. “È un incubo” – giacché anche allo specchio non si riconosceva: “non mi sembra di avere una forma umana”, dichiarava. E a ciò si aggiungeva la frustrazione di non dare quanto voluto al marito, oltre al fatto che – dato il peso – rischiava costantemente la vita: “Se mi arrendo, non vivrò fino a invecchiare con mio marito. Non gli do l’esperienza di una moglie”.

Ma Ashley (la cui patologia per il cibo era nata quando era piccola, quando era stata violentata dal marito della baby sitter) non si è arresa ed è riuscita a perdere più del 30% del suo peso corporeo in meno di un anno.

Grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan (e anche a un bypass gastrico) la giovane è arrivata a pesare 188 chili.

Il problema è quind divenuto quello legato alla pelle in eccesso e così Ashley aveva pianificato di sottoporsi a un intervento chirurgico di rimozione della pelle a Houston: “Quindi il mio prossimo grande obiettivo è quello di togliere tutto questo (la pelle in eccesso, ndr) il prima possibile perché so che non posso sopportare che tutto questo penda sul mio corpo”.

Come sta Ashley Reyes oggi?

Nonostante queste difficoltà, Ashley ha sottolineato la propria contentezza per il grande lavoro fatto: “È stato più difficile di quanto avrei potuto immaginare, ma sono contenta di essere rimasta fedele all’idea”. Dalla fine del programm, però, si sa poco o nulla di Ashley, perché la donna ha chiuso tutti gli account social.

Le ultime foto la vedono sorridente, mentre prosegue il suo dimagrimento per tornare a una vita normale.

(Articolo pubblicato il 18 gennaio 2021 da Annarita Faggioni, rivisto e ripubblicato l’8 gennaio 2022)

