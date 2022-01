Tali e Quali 2022, come funziona? Chi sono i giudici? Quante puntate andranno in onda?

Andrà in onda stasera a partire dalle 21.25 la prima puntata dell’edizione 2022 del varietà ‘Tali e Quali’.

Andrà in onda su Rai1 e sarà di fatto uno spinoff dello show di successo ‘Tale e Quale Show’: a differenza del programma principale, infatti, lo spazio sarà dedicato ad “imitatori” non professionisti, propostisi nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma.

Quindi, saranno dei personaggi sconosciuti al grande pubblico a “darsi battaglia” per conquistare il titolo.

In questa occasione, a differenza della prima edizione andata in onda nel 2019, saranno quattro le puntate del programma (e non una sola): lo show andrà in onda di sabato fino al 29 gennaio 2022.

Tali e Quali, come funziona? Chi sono i giudici?

In onda dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, vedrà la conduzione di Carlo Conti – affiancato dalla stessa giuria del programma principale (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa: per la prima puntata ci sarà Biagio Izzo, sebbene non sappiamo se sarà lui o una versione imitata).

Allo stesso modo, il funzionamento del meccanismo di voto sarà analogo a quello di ‘Tale e Quale Show’.

La maggiore differenza – ci rifacciamo al comunicato stampa di presentazione del programma – e che “si potrà vedere una parrucchiera “che è” Mina o un geometra “Tale e Quale” a Vasco Rossi, e poi idraulici, professoresse, camerieri, infermiere, baristi… e anche “cover band” di studenti identici ai Beatles o agli Abba”. O, come anticipato da Carlo Conti durante ‘La vita in diretta’, ci sarà chi interpreterà i Kiss.

In totale saranno 42 esibizioni in 4 puntate e i vincitori di ogni singola puntata ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale durante l’ultima puntata e in quella occasione verrà decretato il campione di ‘Tali e Quali’.

Per il resto, lo staff del programma sarà lo stesso, con i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e con la “actor coach” Emanuela Aureli.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui