L’Eredità 9 gennaio 2022, Chiara non indovina la parola alla seconda ghigliottina consecutiva

Giunta per la seconda volta consecutiva al gioco finale de L’Eredità, la campionessa Chiara s’è detta tranquilla – stavolta – dinnanzi al padrone di casa Flavio Insinna.

E a partire da 100.000 euro, alla ghigliottina, Chiara è arrivata a concorrere per 3.125 euro – a causa dei cinque dimezzamenti.

E s’è trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Sentire

Pochi

Conta

Due

Danza.

Più o meno sul gong, quindi, Chiara ha scritto la sua parola.

Sebbene poi abbia detto “non mi è scattata la scintilla”, mostrandosi poco convinta.

Ed è stata questa la parola scelta da Chiara: Parole.

Ma non è (la poco convincente) Parole la parola scelta dagli autori, ma bensì Passi.

Ecco le spiegazioni di quest’oggi:

Sentire i Passi, come potrebbe accadere in un film di Dario Argento (Insinna dixit).

Pochi Passi, come a designare una distanza modesta.

Conta Passi, come quello che serve a stabilire il numero di passi effettuati da una persona.

Due Passi, come quelli che si fanno magari con un amico (ma anche da soli, perché no).

Passi di Danza – come quelli della camerawoman Luisa, tirata in ballo simpaticamente da Insinna durante tutto il gioco finale.

