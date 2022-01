Oroscopo di Paolo Fox dal 10 al 16 gennaio: previsioni della settimana

Curiosi di sapere cosa ci aspetta in questa settimana? Allora prosegui la lettura. Di seguito trovi infatti l’oroscopo di Paolo Fox che va dal 10 al 16 gennaio. Ovviamente ci sono tutti i segni zodiacali.

Ariete

Sei in fase di riflessione in amore. Vorresti nuovi sentimenti ma al contempo non sei sicuro di volerti mettere in gioco. Tutto ciò porta qualche dissidio a casa.

Per il lavoro avrai una settimana un po’ strana, qualcosa non ti soddisfa. Non è una cosa negativa perché ci sono nuovi inizi e come dice un detto famoso ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’.

Toro

Hai Venere che ti sorride e questo ti fa avere voglia di fare nuove conoscenze. Saranno favoriti non a caso gli incontri. Anche per le coppie è un periodo positivo, si possono fare progetti.

Nel lavoro sono favoriti tutti i nati in Toro che vogliono fare progetti e ripartire da zero. Attenzione, però, ai soldi. Restano aperte alcune questioni economiche e non tutto è stato chiarito nelle ultime settimane.

Gemelli

Con Benere indifferente non sei sicuro di cosa fare e se vale la pena lasciarsi andare a nuove emozioni. Giovedì hai la luna che ti sorride, il che farà bene alle coppie che ritroveranno serenità.

Nel lavoro, cerchi equilibrio, quindi puoi tentare di risolvere i problemi nati nelle ultime settimane. Conviene raggiungere un compromesso. Fruttuose le giornate nel fine settimana.

Cancro

Periodo decisamente nero in amore, in particolare per chi ha avuto delusioni. Sei poco fiducioso nei nuovi sentimenti e stai attraversando un periodo molto conflittuale qnche con il partner se c’è.

Nel lavoro, chi inizia una nuova fase in questi giorni potrebbe ricevere meno consensi di quelli che si aspettava, bisogna insistere. Entro la primavera del 2022 potreste anche decidere di non rinnovare un contratto.

Leone

Se cerchi un nuovo amore, evita persone appiccicose. Nell’insieme non hai molto tempo da dedicare al partner perché è un periodo intenso sul lavoro. Se ci sono questioni in pendenza affrontale.

Nel lavoro, arriva una situazione di recupero anche per quanto riguarda le nuove imprese. Cerca di non metterti contro qualcuno, soprattutto nelle giornate molto impegnative come quelle di metà settimana.

Vergine

In amore hai un cielo che ti sorride e qualcosa arriverà da lasciati il fiato. Verrai travolto da una grande passione: sii meno razionale e più istintivo. Senhai qualche cosa irrisolto taglia la testa al toro e affronta il tutto.

Nel lavoro avrai una situazione interessante per un’attività. Periodo ok per coloro che devono prendere una decisione importante entro pochi mesi. Stelle redditizie, anche se Giove opposto chiede di rivedere un contratto entro pochi giorni.

Bilancia

La dissonanza di Venere non aiuta a creare la storia d’amore che vuoi. Sfrutta il momento per caricarti di energia positiva e libertà così da uno scomodo passato. Ti senti stanco, se così trova un momento di pace per te.

Nel lavoro hai molt impegni e ci sono novità da affrontare in breve tempo. Agisci subito dopo aver riflettuto attentamente sulle conseguenze delle vostre scelte. Tra aprile e maggio alcune questioni non saranno più come prima.

Scorpione

Pensi davvero di poter gestire relazioni part time senza far subentwre la gelosia? Non sei il tipo che resta impassibile a certe cose, quindi chiarisci ciò che vuoi. Risolvi anche qualchenlite familiare.

Nel lavoro per molti questo potrebbe essere un mese di grandi decisioni, in particolare per chi ha un’attività in proprio. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non esagerare con le spese.

Sagittario

Sei in fase di ripresa in amore, soprattutto se hai cominciato una frequentazione con leone, Ariete e Acquario. Se sei in coppia da tempo, è il momento di mettere in cantiere nuovi progetti insieme.

Nel lavoro, sta tornando una grande vitalità, per dimenticare qualche problema. Non sarà complicato portare avanti nuovi progetti nel corso delle prossime settimane. Attenzione, però, ai soldi soprattutto nella giornata di mercoledì.

Capricorno

Hai Venere dalla tua parte fino agli inizi di marzo. Per i single ce voglia di amare anche se qualcuno aveva finora perso fiducia. Per le coppie, dopo una crisi arriva il momento di rinforzare il rapporto.

Nel lavoro stelle interessanti per quelli che vogliono fare grandi passi. Presto riuscirete a sistemare un grattacapo o ad affrontare tutte le questioni professionali o economiche. Alla fine, ne uscirete vincenti.

Acquario

Ami le relazioni trasgressive, quelle che hanno particolari sfumature. Anche chi ha il partner troverà di nuovo la passione, ma sperimentando cose nuove. Nel complesso vivrai questa settimana piacevoli emozioni

Nel lavoro, per risolvere situazioni non basta solo l’ottimismo, ma ci vuole anche un po’ di equilibrio nelle spese. Abbassando il prezzo si può vendere un oggetto di valore rimasto fermo.

Pesci

Avrai una settimana interessante all’insegna dell’amore. Per chi ha il partner basta litigare meglio ricominciare a vivere. Per i single può arrivare un piavrole incontro. Grazie a Giove nel segno tutto è possibile.

Nel lavoro, il 2022 è un anno molto diverso quello del passato. Una conferma o un successo è possibile. Scelte importanti in vista, in questo momento potete chiedere quello che vi avevano promesso. Arrivano tante notizie per molti nativi dei Pesci.

