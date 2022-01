Chi è il Comitato de I Fatti Vostri? Biografia e curiosità di Michele Guardì

Ecco chi è Michele Guardì, il Comitato de I Fatti Vostri

Michele Guardì da moltissimi anni è noto soprattutto per essere il regista de I Fatti Vostri, storico programma condotto su Rai Uno da Giancarlo Magalli.

L’autore televisivo è nato ad Agrigento il 5 giugno 1943, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza si trasferì a Roma. Avrebbe dovuto iniziare la carriera di avvocato ma approdò nel mondo dello spettacolo lavorando in note trasmissioni di quel periodo come La Domenica del villaggio.

Nel corso della sua lunga e stimata carriera ha collaborato con personaggi molto noti come Pippo Baudo e molti altri ancora. Nel 1990 ha dato vita a I Fatto Vostri, ad oggi è ancora lui il regista e autore del programma. In passato Michele Guardì ha ideato altre note trasmissioni come Unomattina, inoltre scoprì lui Fabrizio Frizzi e gli diete la possibilità di approdare sul piccolo schermo.

Guardì è stato autore di molte altre trasmissioni come Due come noi, Palcoscenico, Studio 80, Come Alice, Domenica In, Scommettiamo che…? e molte altre ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto dal momento che è sempre stato molto riservato, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai rifletto. Sappiamo però che è sposato con Rita Calabrò.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui