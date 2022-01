L’Eredità, come mai non va in onda oggi 10 gennaio 2022?

Niente ghigliottina e, in assoluto, niente L’Eredità quest’oggi 10 gennaio 2022.

Sorpresa poco gradita per i fan del programma condotto da Flavio Insinna, che comunque si sono trovati a vedere “il meglio” del programma che rappresenta ormai un grande classico del palinsesto di Rai 1.

Ma perché L’Eredità non è andata in onda oggi?

Si tratta d una conseguenza del cambiamento del palinsesto del pomeriggio di oggi di Rai 1.

A partire dalle 18, infatti, è andata in onda una conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio de L’Eredità.

Lo spazio dedicato al quiz condotto da Flavio Insinna s’è visto ridotto di 25 minuti e così la Rai ha dciso di mondare in onda un “il meglio di” rispetto alla puntata registrata programmata per oggi.

A causa della conferenza stampa di Draghi anche un altro programma (che va in onda in diretta) ha dovuto subire un cambiamento: ‘La vita in diretta’ è stato infatti interrotto anticipatamente.

