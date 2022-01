David Sassoli ricoverato, come sta? Le sue condizioni di salute

L’ex giornalista di Rai 1 sarebbe in condizioni critiche: ecco gli ultimi aggiornamenti

Grande preoccupazione per David Sassoli, storico volto del TG 1 e oggi Presidente del Parlamento Europeo. L0 scorso 26 dicembre, è stato ricoverato in una struttura ospedaliera in Itali a causa di una disfunzione al sistema immunitario. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex giornalista aveva già problemi di salute: a settembre ha dovuto annullare gli impegni a causa di una polmonite. Nonostante il periodo pandemico, Sassoli era risultato negativo al test anti-Covid, che in casi più critici attacca i polmoni.

Dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Strasburgo, Sassoli è in convalescenza. “Volevo ringraziare in apertura di questa plenaria i vicepresidenti, i presidenti dei gruppi, i gruppi politici, l’amministrazione” ha fatto sapere su Twitter“Io purtroppo sono stato assente per malattia e ho avuto una polmonite molto cattiva, però le attività del parlamento hanno proseguito e di questo volevo ringraziare tutti.” ha infine chiosato il presidente del Parlamento Europeo.

Per il momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, che rimangono critiche. Dunque, gli impegni istituzionali per i prossimi giorni verranno sicuramente annullati.

Chi è David Sassoli?

Nato a Firenze il 30 maggio 1956, David Sassoli è giornalista professionista dal 1986 ed è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Ha iniziato il suo percorso in politica per le istituzioni europee nel 2009 e poi è divenuto presidente del Parlamento Europeo il 3 luglio 2019.

E’ sposato con l’architetto Alessandra Vittorini, figlia dell’urbanista Marcello Vittorini, a capo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de L’Aquila dal 2015. Ha due figli Livia e Giulio.

