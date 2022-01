Delizia d’estate in onda su rai 5

Per la rubrica teatrale di rai 5, la settimana comincia con l’opera Delizia d’estate, che andrà in onda nel pomeriggio di lunedì. Questa proposta è la versione in atto unico di Henry James, dal testo tradotto di William Weaver.

Il cast

Cura la regia Gugliemo Morandi. Nel cast troviamo tra i personaggi Aroldo Tieri, Antonio Battistella, Valeria Valeri.

La trama

Protagonista della storia è la signora Gracedew, una giovane rimasta vedova, molto affascinante e in grado di prendersi dalla vita tutti i piaceri possibili. Un giorno decide di andare presso villa Summersoft abitata dal capitano Yule, da poco diventato il proprietario della magione quasi a propria insaputa. Insieme a Yule vi è anche il signor Pradmore, un usuraio che ha Yule in pugno per dei debiti. Non a caso il suo obiettivo presto o tardi è di potersi prendere la villa di Summersoft per renderla strumento delle sue ambizioni e della sua smodata ingordigia.

Scoperta la magagna, e innamorata di Yule, la signora Gracedew farà qualunque cosa in suo potete e userà tutti i mezzi di cui dispone onde evitare che Pradmore porti a termine il suo piano. Per fortuna riescono lei e Yule ad evitare che avvenga il peggio e diventa lei stessa la proprietaria della villa dopo essere diventata la moglie del capitano Yule.

