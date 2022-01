Freedom – Oltre il confine, qual è la musica della pubblicità dell’edizione 2021/22?

Anche quest’anno è tornato in onda ‘Freedom – Oltre il confine’, ormai classico delle reti Mediaset dal passaggio di Roberto Giacobbo dalla Rai.

Alla terza edizione, va in onda ormai da due anni su Italia 1 – dopo gli esordi su Rete 4.

A colpire gli amanti del programa (o anche i semplici curiosi che si trovano magari a vedere una pubblicità, come quella che vi proponiamo di seguito) sono spesso le musiche del programa, a volte evocative a volte semplicemente ottime tracce.

Abbiamo già scritto in passato delle musiche di Freedom, sottolineando come la scelta (o, in alcuni casi, la composizione) fosse affidata all’artista di Zafferana Etnea Rosario Di Bella.

Ma in questo caso scriviamo questo pezzo per rispondere alla domanda legata alla musica che accompagna la campagna pubblicitaria di quest’anno. G

Grazie a YouTube abbiamo scoperto che la canzone della pubblicità di Freedom – Oltre il confine nell’edizione 2021/22 è ‘Hey Child’ degli X Ambassadors, gruppo pop-rock di Ithaca, New York. La traccia in questione è del 2019, ed è uscita come secondo singolo dell’album Orion. La traccia ha raggiunto al massimo il 47 posto della classifica US Hot Rock & Alternative Songs: un risultato non indimenticabile per una canzone che è perfetta come colonna sonora di una pubblicità.

Ricordiamo come questa terza edizione andrà in onda fino al 14 marzo 2022 e consta di 13 puntate.

