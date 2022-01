Cotto e Mangiato, ricetta dell’11 gennaio 2022: polpette di ceci alle erbe aromatiche

Cosa avrà in serbo per noi oggi la mitica Tessa Gelisio? Non ci resta che scoprirlo nell’appuntamento quotidiano con la rubrica di Studio aperto, Cotto e Mangiato. La ricetta gustosa per oggi propone le polpette di ceci alle erbe aromatiche.

La ricetta

Negli ingredienti per la ricetta di oggi, troviamo:

150 grammi di ceci precotti

Scorza di 1 limone

Erbe aromatiche: menta, prezzemolo, finocchietto, erba cipollina

20 ml di latte

Formaggio grattugiato abbondante

Sale

Pepe

Una manciata di farina

1 uovo

Procedimento

Per prima cosa prendiamo i ceci e versiamo in un bicchiere da mixer. Aggiungi l’uovo e la scorza di un limone e comincia a mixare il tutto. Dopodiché passa a tagliuzzare le erbette e aggiungile al composto. Aiutati con il latte per evitare sia troppo denso. Versa anche il formaggio grattugiato, il sale e il pepe (ricorda di non eccedere con il sale perché i cecime le erbette contribuiscono già a salare la pietanza). In ultimo la manciata di farina.

Amalgama bene il tutto e crea delle piccole palline. Passate nel Pangrattato e adagia su una teglia foderata con carta forno. Metti in forno (ovviamente preriscaldato) a 180 gradi per almeno 15 minuti. Quando saranno pronte sforna e servi ancora calde. Ed è cotto e Mangiato.

