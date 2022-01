Chi è Manuela Suma, moglie di Nicola Savino? I due hanno figli?

Nicola Savino è certamente uno dei presentatori televisivi e conduttori radiofonici più apprezzati dal pubblico. 54 anni, lucchese ma cresciuto a Metanopoli (frazione di San Donato Milanese), tifoso dell’Inter e del Cosenza, Savino è attualmente impegnato nella conduzione di Back to School, il reality show in onda in prima serata su Italia 1 dal 4 gennaio.

Di lui si conosce molto dal punto di vista professionale, ma cosa si sa della sua vita privata, in particolare di sua moglie? Nicola Savino è sposato dal 2009 con Manuela Suma, anche lei attiva nel mondo dello spettacolo. La 46enne, infatti, è costumista e cura il look di molti personaggi dello spettacolo, compresi attori di film.

Ma non è tutto, perché Manuela Suma è anche una designer di moda: la moglie di Nicola Savino ha infatti creato la linea Beachside, un brand di costumi e abbigliamento da spiaggia.

I due si sono conosciuti durante un allestimento di un calendario per Radio Deejay. Subito è scoccata la scintilla, che ha portato ad una relazione e poi al matrimonio, avvenuto 13 anni fa. La coppia ha anche una figlia, Matilda, nata nel 2006.

Manuela Suma è inoltre amante dello sport, che cerca di praticare con una certa regolarità. Inoltre è un’accanita fan del cantante Marco Masini. Su Instagram è seguita da oltre 45.000 follower.

