Che fine ha fatto Alessia Marcuzzi? Emerge l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Alessia Marcuzzi, nata a Roma 49 anni fa, è una delle conduttrici televisive più apprezzate e con un curriculum alle spalle colmo di esperienze all’interno del mondo dello spettacolo. Quando la showgirl ha lasciato Mediaset, in tanti si sono domandati quale sarebbe stato il suo futuro in televisione. Sarebbe approdata a Sky, La7, Discovery o Rai? Sembrerebbe che da quest’ultima, Alessia sarebbe stata molto corteggiata ma la richiesta di Milly Carlucci di poter avere la conduttrice nel cast del suo programma ‘Ballando con le Stelle’ avrebbe condotto ad un nulla di fatto.

Il possibile ritorno di Alessia Marcuzzi

Non sono mancati coloro che speravano in uno sbarco di Alessia Marcuzzi su altri versanti ma questi potrebbero essere delusi, in quanto la 49enne potrebbe ritornare a ‘casa’, ossia Mediaset, secondo quanto riportato da TvBlog. In particolare, la romana potrebbe prendere parte ad un suo vecchio ‘amore’ quale il programma ‘Le Iene’ su Italia 1.

Se nel corso della stagione autunnale, al fianco di Nicola Savino, si sono succedute varie donne a rotazione come Elodie, Elena Santarelli, Lodovica Comello, Madame o Iva Zanicchi, in primavera potrebbe essere riproposta la storica coppia composta dal conduttore di ‘Back to School’ e proprio da Alessia Marcuzzi.

Su TvBlog, infatti, si può leggere: “Fra le candidate a ricoprire questo ruolo ci sarebbe Alessia Marcuzzi, che tornerebbe dunque alle Iene dopo lo stop di questo autunno a seguito della sua decisione di lasciare Mediaset. E’ possibile che un ritorno di Alessia Marcuzzi alle Iene implicherebbe un accordo quadro, più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di Parenti. Del resto è stato lo stesso vice presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset a dire: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”. Un prodotto sarebbe in dirittura d’arrivo, non resta che capire quali potrebbero essere gli altri”.

Alessia Marcuzzi: “Ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita”

Alessia Marcuzzi, parlando delle motivazioni che l’hanno condotta a lasciare Mediaset ha dichiarato di non riuscire più a immaginarsi nei vari programmi che le venivano proposti: “E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

