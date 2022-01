Ecco chi è Myrta Merlino – Età – Carriera e Vita privata della conduttrice e giornalista

Myrta Merlino è una nota giornalista, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva. È nata il 3 maggio 1968 a Napoli, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico si è laureata in scienze politiche.

Prima di approdare sul piccolo schermo ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. Iniziò poi a lavorare come giornalista collaborando con il quotidiano Il Mattino. Il suo esordio in televisione risale al 1994. Su Rai Due in passato ha realizzato servizi per il rotocalco Mixer, su Rai Tre ha invece svolto il ruolo di responsabile economica. È stata autrice di Italia Maastricht e altri programmi come Mister Euro, Energia, La Storia siamo noi, Economix e altri ancora.

Nei primi anni 2000 Myrta Merlino ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’informazione di Rai Educational, nel 2004 è stata ospite fissa della trasmissione Casa Raiuno nei panni di esperta economica. La conduttrice e giornalista è poi approdata su La7 nel 2009 come conduttrice e autrice dell’approfondimento economico Effetto Domino. Qualche anno più tardi ha ideato e condotto il talk show L’aria che tira, L’aria che tira stasera e nel 2020 lo spin-off L’aria di domenica.

Nota non solo in televisione ma anche in radio, dove per molto tempo ha condotto puntate sulla storia della moneta nel programma Alle otto della sera su Rai Radio 2.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la nota conduttrice e giornalista è impegnata sentimentalmente con l’allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli. In passato è stata legata a Domenico Arcuri, dal loro amore è nata la figlia Caterina. Quando era molto giovane ha avuto altri due figli, i gemelli Giulio e Pietro Tucci.

Myrta Merlino sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi mercoledì 12 gennaio 2022 su Rai Uno.

Sara Fonte

