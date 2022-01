Cotto e mangiato ricetta del 12 gennaio 2022: gnocchetti funghi e castagne

Prosegue il nostro appuntamento quotidiano con la simpatica “cuoca” di studio Aperto. Oggi Tessa ci ha deliziato con una delle sue gustose ricette. Si tratta degli gnocchetti funghi e castagne.

La ricetta

Partiamo con l’indicazione gli ingredienti di cui hai bisogno per preparare la ricetta:

200 grammi di funghi pleuropus

Olio

Aglio

Sale

10 castagne cotte

80 grammi di panna

250 grammi di gnocchetti

Pecorino grattugiato a piacere

Procedimento

Taglia i funghi a fette e mettili in padella con olio aglio e sale. Ti suggeriamo di cuocere le castagne in anticipo magari il giorno prima: ad ogni modo tienile in ammollo qualche ora in acqua fredda dopodiché mettile in pentola piena d’acqua con sale e foglie d’alloro e porta ad ebollizione. Dopodiché sbuccciale e tritale finemente mettendole in una ciotola. Nella stessa ciotola versa anche i funghi pronti. Nella padella in cui hai fatto i funghi dai scaldare la panna, ci va bene anche quella di soia. Cuocere gli gnocchetti e scolare al dente. Versare in padella e aggiungere funghi e castagne. A fuoco lento fai mantecare il tutto e aggiungi abbondante Pecorino. Quando impiatti puoi ancora fare un giro di Pecorino dunque servi ancora cocente. Ovviamente cotto e Mangiato anche oggi per Tessa.

