Qual è la storia vera di Ottilie Von Faber Castell? Come finisce il film?

Questa sera, alle ore 21:20, su Rai 3, andrà in onda il film TV “Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa”, diretto dalla regista Claudia Garde. La pellicola, che vede nel cast Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner e Hannes Wegener, si sofferma sulla vita dell’erede dell’impero Faber-Castell, azienda leader nella produzione di matite.

Azienda che è chiamata a guidare proprio la baronessa Ottilie Von Faber, nonostante la sua giovane età: la decisione è del nonno Lothar, susseguente alla morte del papà della giovane. Un ruolo tutt’altro che semplice non solo per il prestigio dell’azienda, ma anche per le difficoltà nel riuscire ad affermarsi in un mondo maschilista e intriso di pregiudizi nei confronti delle donne.

Ottilie Von Faber è inoltre desiderata da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se il secondo – che finirà per sposare nonostante sia innamorata di Von Brand – è interessato esclusivamente al suo patrimonio. Nozze che vengono approvate dalla nonna di Ottilie, dato che la vedova del nonno Lothar non ha mai avuto troppa fiducia nelle capacità imprenditoriali della nipote.

Tuttavia, il film si conclude con il testamento del nonno che imponeva il mantenimento del cognome Faber-Castell. Così i due sposi diventano il conte e la contessa von Faber Castell, con Ottilie che andrà a disegnare il nuovo stemma di famiglia.

Nella realtà sembra che Ottilie abbia sposato Castell e il rapporto si sarebbe incrinato con la partenza del conte per la Prima Guerra Mondiale, favorendo l’innamoramento della baronessa per Von Brand.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui