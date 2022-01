Romeo e Giulietta in onda su Rai 5

Romeo e Giulietta, tragedia d’amore più amata di sempre, è l’opera che terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattina di mercoledì. Viene proposta la versione andata in scena al teatro della Scala di Milano nel 2016. Si tratta della versione di Prokof’ev con la coreografia di Kenneth MacMillan.

Il cast

Nel cast troviamo Roberto Bolle affiancato dalla principal dell’American Ballet Theatre Misty Copeland, insieme danzano sulle immortali note di Prokof’ev. Mercuzio è Antonino Sutera, Tebaldo è Mick Zeni, Benvolio è Marco Agostino, Paride è Riccardo Massimi, Lord Capuleti è Alessandro Grillo, Lady Capuleti è Emanuela Montanari, Il Duca è Luigi Saruggia. Le sei amiche di Giulietta sono Vittoria Valerio, Christelle Cennerelli, Marta Gerani, Daniela Cavalleri, Chiara Fiandra, Alessandra Vassallo

La storia dell’opera

Prokof’ev ha realizzato per l’occasione una eloquente, unica che emoziona chi balla e chi guarda il balletto. Ci sono danze equilibrate e romantiche che nulla hanno da invidiare alla versione Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan, in repertorio alla Scala da molti anni. L’autore non dimentica dimentica porre i giusto accento sulle relazioni umane, usando lirica e tensione psicologica. Il tutto senza tralasciare i giusti momenti di umorismo, nel seguire le dinamiche e le emozioni dei vari personaggi.

