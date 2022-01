La donna del lago in onda su rai 5

La donna del lago è l’opera del 1819 di Gioachino Rossini che andrà in onda nel giovedì mattina di rai 5. Viene proposta una versione del lontano 199w andata in scena presso il Teatro alla Scala. La regia è di Werner Herzog e la direzione d?orchestra di Riccardo Muti.

La trama

Protagonosta della storia è Elena la “donna del lago” la quale è innamorata di Malcolm. Un giorno all’alba, mentre è sulla sua barca viene osservata dal cavaliere Uberto, nome sotto cui si cela il re di Scozia Giacomo V. Quest’ultimo è giunto da queste parti proprio per vedere Elena la cui bellezza in fatto di reputazione la precede (ovviamente si tratta di una fama più più meritata). Elena si accorge di essere osservata e per giustificarsi Uberto le racconta un’innocente bugia: ha perduto il cammino mentre era a caccia con i suoi compagni. È così che la fanciulla gli chiede di raggiungerla sulla barca e andare con lei a ristorarsi a casa sua dall’altra parte del lago.

Il cast

Sul palco vedremo Rockwell Blacke nei panni di Giacomo V, Re Di Scozia, Sotto Il Nome Di Cav. Uberto Di Snowdon. Duglas D’Angus è interpretato da Giorgio Surian. Chris Merritt nei panni di Rodrigo Di Dhu, June Anderson è Elena. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Regia tv di Ilio Catani.

