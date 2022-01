Avanti un altro, De Blanck punge Alex Belli: “I miei erano gentiluomini mica come lui”

De Blanck ospite alla prima puntata di Avanti un altro pure di sera 2 ha svelato qualche dettaglio in più su Pierfrancesco Pingitore e punge Belli

Oggi, domenica 16 gennaio 2021, è in onda la prima puntata di Avanti un Altro pure di sera, game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Gli ospiti vip (ex protagonisti del GF vip 6 e non solo) dovranno sfidarsi a colpi di domande poste dai due conduttori per arrivare al gioco finale. Tra gli ospiti di questa sera, c’è anche Patrizia De Blanck, contessa, socialite ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultima, inoltre, ha rivelato qualcosa in più su di se in particolare sul rapporto con Pierfrancesco Pingitore.

Quando Pingitore è arrivato come ospite in trasmissione, la contessa si è sbilanciata: Sì, lo conosco. Ho avuto tanti incontri”. Poi ha aggiunto: “Ho avuto anche una love story”. A quel punto, De Blanck ha colto l’occasione di lanciare una frecciatina ad Alex Belli, ex concorrente del GF Vip 6: “I miei erano gentiluomini mica come Alex”. Dopodiché, il padrone di casa Paolo Bonolis ha ironizzato su Belli: “Certo, per una volta che non rimorchia lasciamelo fuori”. Insomma, a quanto a pare Belli è diventato molto chiacchierato per le sue “chimiche artistiche” creatasi con Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6, nonostante sia “sposato” con Delia Duran

Infine, Piefrancesco Pingitore ha colto l’occasione per pubblicizzare il suo nuovo libro. “Questo libro non parla della De Blanck” ha infine ironizzato Bonolis.

