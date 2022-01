L’Eredità 16 gennaio 2022, Maurizio da Belluno non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Al termine della puntata di domenica 16 gennaio 2022, a presentarsi per il gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-campone Maurizio da Belluno.

Presentatosi alla Ghigliottina con 150.000 euro, è riuscito a difendere 18.750 euro, “salvandosi” da due dimezzamenti.

Il neo-campione – “piacevolmente sorpreso” di essere giunto sin lì – s’è quindi trovata con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Distanza

Mercato

Cartello

Vertice

Eterna.

Quasi sul gong, quindi, Maurizio ha scritto la sua parola: Luce, ispirato soprattutto da Eterna – “Luce Eterna”.

Ma le altre associazioni sembra discretamente forzate e non è infatti Luce la parola scelta dagli autori, ma bensì Sfida.

Ecco le spiegazioni di quest’oggi, fornite da Insinna:

Sfida a Distanza, come quella che fanno gli amici da casa proprio per indovinare la parola della ghigliottina.

Sfida al Mercato, la affrontano le aziende per essere più competitivi possibile e spuntarla sulla concorrenza.

Cartello di Sfida, la lettera che si mandava all’avversario per sfidarlo a duello

Sfida al Vertice, come un match di cartello della serie A.

Eterna Sfida, è quella fra il Bene e il Male. E cerchiamo di essere tutti nel Bene.

