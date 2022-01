Avanti un altro pure di sera, De Blanck svela su Bonolis: “Superdotato? lo ha detto anche Sonia’

La contessa De Blanck è incontenibile ad Avanti un altro pure di sera svela qualche dettaglio intimo su Bonolis

La prima puntata di Avanti un altro pure di sera si è rivelata scoppiettante. Dopo le frecciatine rivolte ad Alex Belli, Patrizia De Blanck si è resa protagonista di un altro siparietto questa volta piuttosto hot. Mentre la contessa cercava di rispondere alle domande poste da Elisabetta Gregoraci (chiamata da Bonolis per sostituire momenteamente Laurenti), ha fatto qualche rivelazione sul conduttore Bonolis.

“Uccello datato sarebbe il tuo?” ha chiesto la contessa De Blanck a Bonolis inerente alla domanda sull’uccello del paradiso. “No, guardi il mio ormai…” ha replicato lui. “Guarda la tua fama ha varcato le Alpi e gli Appennini. Tu sei noto per essere superdotato, non come quell’Amedeo” ha poi spiegato la contessa. “Sono delle miserande che vengono messe in giro” ha subito replicato Bonolis. “No, me l’ha detto anche Sonia” ha risposto la De Blanck senza mezzi termini e senza freni. “Ma perché lei si confonde tra uno o l’altro. Ma possiamo stare qui a parlare del mio uccello?” ha infine ribattuto il conduttore.

Insomma, tra battute e risate, la contessa De Blanck è riuscita ad arrivare momentaneamente a 75 mila euro. Puntata però è finita con Francesca Cipriani giunta al gioco finale. Quest’ultima però non è riuscita fino alla fine ad indovinare tutte le parole sebbene abbia dimostrato di essere molto veloce e di avere un ottima memoria.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui