GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 30: “Bellifull is back!!!”

Io voglio tatuarmi la frase con cui Delia è entrata nella casa del GF Vip!

Rivolta a Soleil ha detto “predichi bene ma rosichi male!”. Ho già preso appuntamento perché questo mantra deve rimanere indelebile nella mia mente! Ragazzi Bellifull stagione due è iniziata e io amo follemente questo trash. Delia già ieri ci ha regalato tanto: con la sua parlata, la sua camminata, il suo “Alex me ha confesato cossa è successo sotto le coperte, cara Soleil, perché non lo dici? Io amo la faccia di bronzo che hanno Alexman e Delia la pantera del Sudamerica, perculati ormai da tutta Italia, a cui non credono manco i parenti, ma che imperterriti continuano con i loro teatrini. E ricordatevi che siete degli ottusi!!!! Se non capite l’amore che c’è stato tra Alexman e Soledad. Non ho mai riso tanto. È palese comunque che l’entrata in casa di Delia sia palesemente una cosa che andrà a favore di Soleil che stava perdendo consensi e facendo entrare la cattiva, lei diventerà vittima e il pubblico empatizzerà con lei.

Io amo Valeria Marini che fa sloggiare dal letto Federica perché deve dormire con la tigre di peluche di sei metri che le hanno regalato a Natale le nipoti. Amo che Nathaly così dal nulla lo abbia tirati fuori in puntata, facendo scoppiare il tigre gate. Amo il negare l’evidenza di Valeria che sosteneva non fosse vero, quando sono tre giorni che in casa se ne parla e amo che è un mese che la Marini la mena, che Nathaly è stata molto offensiva perché le ha dato della pazza e lei ieri sera in puntata cosa fa? Dice a Nathaly che è pazza. Adoro!!! Questo è il trash che amo, la leggerezza, ed è questo che voglio vedere e non frasi razziste, omofobe o misogine come nelle scorse puntate. A proposito di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane, è palese anche dall’uscita di Carmen Russo ieri sera che il pubblico si sia nettamente schierato a favore di Nathaly e il suo gruppo, contro la Ricciarelli e il suo. Ormai in casa ci sono due fazioni: chi difende l’indifendibile, ossia Katia e chi si è rotto le pa**e. Venerdì hanno fatto schierare i vipponi da una parte o dall’altra e sono certa che chi si è schierato con Katia verrà fatto fuori uno alla volta inesorabilmente. Le cose che ha detto la Ricciarelli sono troppo gravi e l’unico modo che hanno per proteggere lei e il suo gruppo è quello di renderli immuni dalle nomination come ieri sera, perché il pubblico con la preferenza alla Caldonazzo la puntata scorsa e l’uscita di Carmen contro Federica – che non so neanche che voce abbia perché non ha mai aperto bocca – ha già detto che gruppo preferisce.

Io amo Jessica e detesto la associno a Basciano che invece è perfetto con Sophie. Alfonso, per favore noi vogliamo gli Jerù, quindi fate accoppiare Jessica con Barù che è l’unica cosa che aspettiamo e che i due tronisti continuino a vivere la loro esterna perenne!

Al televoto che non è eliminatorio ci sono Federica, Kabir e Giacomo e Valeria: Kabir merita la preferenza per la grande umiltà dimostrata, ma io sono velenosa e voglio vedere la gente rosicare e quindi immaginatevi le facce di Manila e co. se la preferita fosse quel comodino di Federica!!! Io so già chi votare.

Alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 14 gennaio 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui