Oroscopo di Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio, previsioni della settimana

Se vuoi sapere come andrà la prossima settimana, non ti resta che fermarti a leggere l’oroscopo di Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio. Di seguito le previsioni per ognuno dei segni zodiacali.

Ariete

Sei in fase di riflessione in amore, visto che Venere non ha una buona vena per te. Forse puoi approfittare per capire se hai voglia di metterti in gioco, visto che i ricordi della passato fanno male.

Nel lavoro, primavera arriveranno belle novità, non frenate le nuove conoscenze. Bene domenica, quando la Luna sarà dalla tua parte.

Toro

Venere ti sorride e favorisce le piacevoli conoscenze, per chi è proteso. Hai bisogno di tempi e non puoi stare sempre sulle tue. A metà settimana sennò favoriti gli incontri grazie al transito della Luna.

Per quanto riguarda il lavoro, favoriti tutti coloro che vogliono ripartire da zero, ma occhio alle spese.

Gemelli

In amore sei indeciso sul da farsi. Ma vedrai che qualcosa si sblocca in fretta e potrai fare le conoscenze che speri. Dal 13 hai la Luna favorevole e dovresti cogliere l’occasione.

Per quanto riguarda il lavoro, è meglio arrivare a un compromesso anche perché il transito di Giove è contrario e potrebbe portare con sé dei problemi.

Cancro

Agitazione in amore, per coloro che sono reduci da un passato molto burrascoso. Qualche amicizia si potrebbe trasformare in qualcosa di importante e ritroverai così la tua serenità.

Per il lavoro finora forse sei stato troppo prudente. In alcuni casi esser diffidenti nei confronti dei sentimenti, non ti aiuta a favorire le situazioni.

Leone

Non benissimo per i nati sotto al segno del leone. Da spirito libero quale sei, vorresti anche un amore ma che non sia possessivo e morboso. Mercurio ti rema contro e amplifica ancor più questi distaccamenti.

Per quanro riguarda il lavoro, inizia una fase di recupero: cercate di evitare di mettervi contro qualcuno.

Vergine

Il cielo e le stelle promettono bene in amore. Tuttavia sarà molto importante come ti poni fu alle nuove conoscenze. Ottima situazione da metà settimana in po.

Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono propizie, anche se Giove è in opposizione e forse presto bisognerà rivedere un contratto.

Bilancia

Hai ancora un momento di tensione in amore, e ora più che mai ne senti il peso. Venere poi non ti aiuta, perché la sua dissonanza ti porta ad essere eterno indeciso. Non meglio l’influenza della luna che ti mette agitazione

Nel lavoro, sappi che presto arriverà una bella energia da sfruttare per dimenticare il passato. Ad ogni modo sono tanti impegni e tante novità.

Scorpione

Sei desideroso di una relazione ma vorresti crearla in modo tale da poter gestire il tutto come meglio lo ritieni opportuno. Al contempo non sei in grado di creare rapporti distaccati, quindi hai la testa piena di confusione.

Per quanto riguarda il lavoro, tuttosereno. Cerca solo di non spendere troppo perché il denaro è un bel problema da risolvere.

Sagittario

Sei in un momento di novità, l’amore va a gonfie vele. Nei fine settimana cerca di fare nuove conoscenze e lasciati andarenalle piacevoli emozioni. Favoriti i rapporti con il segno dell’Ariete, Leone e Acquario.

Anche nel lavoro sei in una fase di rinnovamento. Inoltre sta tornando l’energia e questo ti favorisce da ogni punto di vista.

Capricorno

Venere ti sorride e ti permette di lasciarti andare all’amore. Se sei single mettiti in gioco, a patto che riesci a tenere via ansie e preoccupazione. Per le coppie, bellissimo momento

Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono interessanti e importanti per chi vuole fare grandi passi.

Acquario

Se in vena di relazioni trasgressive, quelle che vanno un po’ fuori dagli schemi. Approfitta quindi nella giornata di domenica.

Per quanto concerne il capitolo lavoro: sii ottimista, semza mai dimenticare le spese. Ricorda di stare attento dal punto di vista economico.

Pesci

In amore sembra che qualcosa si muova nel verso giusto. Se tu e il partner siete reduci da discussioni, prova ad andare avanti e a non pensare al passato.

Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare scelte da fare: ora potrai avanzare pretesa di ciò che ti era stato promesso e che nessuno ha mantenuto.

