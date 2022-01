Lucrezia Borgia, in onda su Rai 5

Lucrezia Borgia è l’opera di Gaetano Donizzetti che apre la settimana teatrale di rai 5. Viene proposta nella versione del 2002 andata in scena presso i, Teatro degli Arcimboldi. La regia è di Hugo de Ana, che curò anche scene e costumi. Dirige l’orchestra il maestro Renato Palombo.

La trama

In una ambientazione dalle tipiche atmosfere gotiche, la vicenda si concentra sul malessere di Lucrezia Borgia e sul suo amore materno maledetto. Abbandonato un figlio illegitiavuto, durante una festa di carnevale Lucrezia conosce quel figlio, Gennaro che non sa chi sia sua madre. Le vicissitudini del corso della storia mettono in competizione Alfonso, marito di Lucrezia e Gennaro stesso, finché quest’ultimo non muore proprio per mano del patrigno. In punto di morte, Lucrezia confessa a suo figlio che nelle vene gli scorre il sangue dei Borgia, dopodiché il ragazzo muore tra le braccia della madre.

Il cast

Vediamo ora chi c’è nel cast dell’opera Lucrezia Borgia. Nel ruolo della protagonista c’è Mariella Devia. Al suo fianco troviamo Marcelo Álvarez che copre il ruolo xi Gennaro. Daniela Barcellona veste o panni di Maffio Orsini, mentre Michele Pertusi interpreta il marito di Lucrezia, Alfonso, Duca di Ferrara. La regia televisiva è affidata a Carlo Battistoni.

