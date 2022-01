Moon Knight, cosa sappiamo della nuova serie di Disney+ e chi è Oscar Isaac?

La Marvel ha rilasciato il trailer di Moon Knight la notte della prima luna piena dell’anno, ed è una scelta che ovviamente non stupisce coloro che non vedevano l’ora di conoscere qualche dettaglio in più sulla nuova serie di Disney+. D’altronde, quale altro momento migliore per pubblicare il trailer di una serie con protagonista un supereroe che è il tramite di un antico dio della luna egizio?

Nella clip, che dura poco meno di 2 minuti, Oscar Isaac interpreta Steven, un impiegato di un negozio di articoli da regalo che non riesce a capire se è sveglio o meno. Nel filmato si vede Oscar che si incatena a letto e si addormenta sui mezzi pubblici. La colonna sonora che accompagna queste scene è “Day ‘N’ Nite” di Kid Cudi (molti suoi album hanno titoli che fanno riferimento alla luna).

Guardando il video si scopre che Steven è anche Marc, un ex soldato con disturbo dissociativo dell’identità, di cui inizia a rendersi conto dopo essersi imbattuto in un telefono che squilla. “C’è caos in te”, dice il leader della setta Arthur Harrow (Ethan Hawke), che aggiunge: “Abbraccia il caos”.

Tuttavia non sembra che Isaac riesca ad “abbracciare il caos” così facilmente: in alcune scene prende a calci un vetro, urla e fa cadere una pistola che si sorprende di avere in mano. Sul finire del video il personaggio interpretato da Oscar Isaac si trasforma in Moon Knight e picchia qualcuno in un bagno. In attesa di ulteriori dettagli, sappiamo già che la serie Moon Knight sarà composta da sei episodi e debutterà su Disney+ il 30 marzo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui