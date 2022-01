Chi è Carlo Andreoli, l’ex concorrente di The Voice Senior?

Ecco chi è Carlo Andreoli, il talentuoso musicista divenuto noto grazie a The Voice Senior

Carlo Andreoli è un talentuoso musicista, divenuto noto al pubblico per aver partecipato alla seconda edizione The Voice Senior, programma condotto su Rai Due da Antonella Clerici.

Il musicista è nato a Pavia il 13 giugno 1959, sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la musica. Per moltissimo tempo ha suonato per strada, mentre svoleva anche altri lavori, con il tempo però si è dedicato solo alla sua più grande passione.

A The Voice Senior con il suo incredibile talento Carlo Andreoli ha conquistato tutti, nella prima puntata si è esibito con il brano dei Dire Straits Sultans of Swing. La sua performance ha fatto impazzire tutti e quattro i giudici, alla fine lui ha scelto di unirsi al team di Loredana Bertè, i due hanno fatto un duetto in Dedicato.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il musicista ha fatto sapere di essere impegnato sentimentalmente ma non si conosce il nome della sua compagna. In passato è diventato padre quattro volte, figli avuti con tre diverse donne.

Carlo Andreoli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

