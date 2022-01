GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 31: “C’è solo una Queen”

Ma io lunedì ho fatto la ola, ho iniziato a fare cori da stadio tipo “c’è solo una Queen, solo una Queen, in casa c’è solo una Queen!”.

Per Nathaly Caldonazzo!

Lei ufficialmente la mia preferita, la mia regina indiscussa. Lei che entrata da forse un mese, ha creato il devasto in quella casa, lei che ha asfaltato chiunque, concorrenti, parenti, opinionista e conduttore! Ma come si fa a non amarla? Lunedì sera ha per primo asfaltato Alexman, che ha accusato il colpo, visto che è abituato ad avere la meglio sulle donne. La Queen ha fatto una descrizione per me, perfetta man del game. Narcisista patologico e manipolatore. Altro da aggiungere? Direi di no. Vedere quindi Delia e Soleil, farsa o meno, litigare per lui, mi mette i brividi. Come ha detto la Caldonazzo: “in questa storia chi fugge da Alex ha vinto”. Set, match, game e partita!

Ma l’asfaltata che ha dato a Sonia? Ne vogliamo parlare? Su Instagram la Bruganelli sembrava dovesse spaccare il mondo ieri in puntata e invece anche lei si è inchinata alla lingua biforcuta di Nathaly.

Tra l’altro io morta dal ridere, quando la Caldonazzo non ha minimamente negato l’episodio del cadeau, anzi ha pure detto “mi hai pure fatto pagare 80euro”.

Ma ci rendiamo conto che da quando è entrata ha fatto: sbroccare la Marini, ha smascherato Manila e Katia, demolito Alexman, diviso la casa a metà, asfaltato l’opinionista e lei crea la maggior parte delle dinamiche diventando protagonista assoluta. Pazzesca. Ok ok, cambio argomento,scusate se mi sono innamorata eh…

Io Kabir lo vorrei adottare,mi fa tanta tenerezza ed è molto interessante quello che racconta se ci si ferma ad ascoltarlo. Peccato Signorini abbia voluto appioppargli questo ruolo da spalla di Giucas,perché Kabir è molto di più e sono felice il pubblico se ne sia accorto e lo abbia eletto il preferito col televoto.

La mamma di Sophie Codegoni ha detto a Jessica che ha fatto una pessima figura fuori perché sparla della figlia alle sue spalle ma credo che la vera brutta figura l’abbia fatta lei attaccando una ragazza, in diretta TV, e mortificandola. Signora Valeria, legga un po’ il web oggi e magari per due o tre giorni non esca, stia a casa a meditare sulla sua ospitata mal riuscita… Ma poi alla signora devono essere sfuggite le clip in cui la figlia, due secondi dopo che Jessica le aveva raccontato particolari intimi della sua vita è andata a spiattellarli, ridendoci pure sopra ad Alessandro e ad altri.

In più schifa Jessica e invece è felice per la relazione che sta mettendo in piedi Sophie, con uno che appena gli saltano i cinque minuti le dice di tutto? Davvero? Contente voi….

Al televoto ci sono Jessica, Federica, Davide e Giacomo e Valeria,io manco a dirlo salvo la Sélassie, ma tutta la vita proprio. Sinceramente spero esca Davide, che mi ha molto delusa col passare del tempo e per dare una ulteriore conferma in casa che il regno di Katia è finito.

Per oggi è tutto, alla prossima baci velenosi a tutti.

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 17 gennaio 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui