Cotto e Mangiato ricetta del 19 gennaio 2022: insalata di sgombro e arance

Amante dello sgombro? Anche Tessa ne va ghiotta, è un portento di energia, gusto e sostanze nutritive come Omega 3. Per questo motivo anche oggi ci propone una ricetta jella rubrica di cotto e mangiato che ha per ingrediente questo pesce. Si tratta dell’insalata di sgombro e arance.

La ricetta

Come prima cosa ti devi procurare gli ingredienti. Avrai bisogno infatti di:

Filetti di sgombro fresco

Arance

Lattuga

Farina

Olive

Procedimento

La cosa più importante di questa ricetta sta nel pulire e tagliare lo sgombro come si deve. Pulisci i Filetti, privati delle spine (a piacere puoi lasciare la pelle) dunque taglia a bocconcini. Infarina come si deve e friggi. La cottura ideale è quando sarà appena un po’dorato. Nel mentre frigge lo sgombro Lava e pulisci la lattuga e adagiala nel piatto da portata come fosse un letto. Denocciola le olive e tagliuzzale dunque mettile sulla lattuga. L’arancia anche va tagliata con attenzione: privala della calotta superiore e di quella inferiore, poi taglia la buccia in verticale e ottieni L’arancia intera. Prendi ogni spicchio e taglialo a metà dunque appoggia sulla lattuga. Quando lo sgombro sarà pronto fallo prima scorrere su della carta assorbente poi adagia sull’insalata. Ed è cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui