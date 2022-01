Ecco chi è Stefano Pesce – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Stefano Pesce è un famoso attore e regista, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. Nato il 19 ottobre 1967 a Bologna manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era molto giovane.

In teatro debuttò con lo spettacolo La Rosa Tatuata nel 1998, pian piano conquistò sempre più fama e visibilità. L’anno successivo recitò nel film di Vincenzo Salemme Amore a prima vista, nel 2002 ha poi interpretato il ruolo di protagonista nel film di Luciano Ligabue Da zero a dieci. L’anno dopo recitò nel film di Carlo Verdone, Ma che colpa abbiamo noi.

Negli anni Stefano Pesce ha recitato in molti altri film e fiction al cinema e in televisione come: Distretto di Polizia, Cuore contro Cuore, Amiche mie, Il tredicesimo Apostolo – la rivelazione, Il giorno più bello del mondo, Il silenzio dell’acqua, Diabolik e molti altri ancora. Nel 2019 durante la 76ma edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ha presentato il suo cortometraggio Tre Visi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto perché l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo però che da moltissimi anni è legato sentimentalmente all’attrice Barbara Mautino.

Stefano Pesce sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 20 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

