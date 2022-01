Cotto e Mangiato ricetta del 20 gennaio 2022: padellata patate carciofi e verza

Hai mai mangiato la padella patate carciofi e verza? Tessa Gelisio ha la soluzione che fa per te. Tre ingredienti tipici del stagione invernale mischiati tra loro per creare una ricetta sana e gustosa, pronta in pochi minuti e senza particolari difficoltà. Vediamo insieme come si prepara questo piatto tipico del nord, dove a verza stanno messi davvero una favola.

La ricetta

Per ciò che concerne gli ingredienti di questa ricetta avrai bisogno di:

200 grammi di verza

2 patate

4 carciofi

Aglio

Brodo vegetale

Sale

Procedmento

Come prima cosa devi pulire le verdure. Lava bene la verza, taglia le foglie a listarelle e metti da parte. Intanto pela le patate e taglia a tocchetti, dopodiché prendi i carciofi, pulisci e taglia a fette. Prendi una padella, soffriggi olio e aglio dunque aggiungi le patate. Il tempo di una leggera rosolata e aggiungi anche i carciofi. Quando avranno preso un po’ sapore tra loro, giusto qualche minuto, comincia ad aggiungere adagio dove necessario il brodo e fai cuocere per una decina di minuti. A due terzi della cottura sei pronto ad aggiungere anche la verza, ricordando sempre di allungare con brodo. Sale a piacere, coperchio e lascia cuocere a fuoco lento. Et voilà cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui