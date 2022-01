Thais, in onda su Rai 5

Nel giovedì mattina di Rai 5 andrà in onda l’opera Thais. Si tratta dela commedia lirica del compositore francese Jules Massenet “Thaïs”. In questa occasione, il palinsesto Rai vuole proporre l’allestimento andato in scena al Teatro Regio di Torino nel 2008. A dirigere l’orchestra c’è il maesto Gianandrea Noseda mentre la regia è di Stefano Poda, che firma anche coreografia, scene e costumi. Vediamo di seguito qualche notizia in più in merito alla trama e al cast

La trama

Protagonista della storia è il monaco cenobita Athanaël che vuole provare a trasmettere la fede alla cortigiana Thaïs. Quest’ultima infatti è alle prese con il popolo d’Alessandria che vorrebbe convertire e spingere al culto di Afrodite. Una notte il monaco sogna Thaïs: nonostante il suo bellissimo volto, nel sogno le appare morente così al suo risveglio decide di fare di fretta ritorno al suo monastero.

Il cast

Per ciòche concerne il cast, sul palco vedremp Barbara Frittoli che debutta nel ruolo della protagonista Thais, il cantante georgiano Lado Ataneli veste invece i panni di Athanaël, Alessandro Liberatore è il filosofo Nicias. la regia tv è a cura di Tiziano Mancini. Per tutti i curiosi, l’opera andrà in da nella mattinata di giovedì 20 gennaio, dalle 10 in poi.

