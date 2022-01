Cosa significa cane blu, come detto in Doc – Nelle tue mani 2?

Questa sera, alle ore 21:35, su Rai 1, andrà in onda la seconda puntata della seconda stagione della miniserie televisiva “Doc – Nelle tue mani”. Esattamente come la prima, trasmessa lo scorso 13 gennaio, anche questa seconda puntata sarà caratterizzata da due episodi, intitolati “Sfide” e “Quello che sei”.

In tutto, la seconda stagione dell’apprezzata serie televisiva con protagonista Luca Argentero è composta da 16 episodi e si concluderà il 10 marzo 2022. La prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” è andata in onda dal 26 marzo al 19 novembre 2020, con un’inevitabile interruzione a metà stagione dovuta alla pandemia di Covid-19 che ha provocato lo “stop” alle riprese.

Nel medical drama Luca Argentero veste i panni del dottor Andrea Fanti, brillante medico che lavora al Policlinico Ambrosiano a Milano, che in seguito ad un colpo di pistola sparatogli dal padre di un ragazzo deceduto perde la memoria degli ultimi 12 anni.

Tra le tante particolarità di “Doc – Nelle tue mani”, i telespettatori sul web si chiedono il perché della formula “Cane blu”, utilizzata dai protagonisti durante le puntate della serie ogni volta che ci si ritrova ad affrontare un ostacolo o una difficoltà.

Ebbene, l’ottavo episodio della seconda stagione si chiama proprio “Cane blu”: in quell’occasione si ripercorrerà l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, andando anche alla scoperta del significato di questa formula. Pertanto non resta che attendere giovedì 10 febbraio (giovedì 3 febbraio la serie si ferma per il Festival di Sanremo, ndr) per sapere tutto su “Cane blu”.

