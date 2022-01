La Celestina, in onda su Rai 5

Il venerdì di Rai 5 porta in scena La Celestina, tragicommedia di Fernando de Rojas. in questa occasione viene proposta nella versione del 1999 diretta da Cristina Pezzoli. Vediamo insieme qualcosa in più di questa storia che ha per protagonista una ruffiana, strega eggera che restituisce verginità alle donne e fabbricca belletti.

La trama

La protagonista è la vecchia mezzana Celestina che crede di poter fare il colpo economico della vita cercando di sottomettere al ricco Calisto e ai suoi voleri la virginea e reclusa Melibea. Per Celestina, che ha millantato nel corso della sua vita di avere doti magiche e di poter giuocare con la virtù delle ragazze a suo piacimento, l’impresa sembra facile e redditizia. Tuttavia ben presto deve scontrarsi con le pretese di servi di Calisto, il rozzo e livoroso Sempronio e l’idealista Parmeno-. Per cui ben presto la storia sfocerà nel sangue. Su questa trama cupa e tragica si percepisce con forza il passaggio di paradigma storico e letterario dal rigore medioevale alla modernità barocca.

Il cast

Per quanto concerne il cast troviamo Isa Danieli nel ruolo di Celestina, Daniele Griggio nel ruolo di Sempronio, Aram Kiam nel ruolo di Parmero. E poi ancora Maria Ariis è Elioia, Beatrice Visibelli è Areusa, Sergio Albelli nei panni di Calisto, Pia Lanciotti è Melibea.

