Netflix, tutti i film e le serie TV in uscita a febbraio 2022

Sono in arrivo ottime notizie per tutti gli abbonati alla piattaforma Netflix. Come comunicato dalla stessa azienda, infatti, il prossimo mese di febbraio sarà caratterizzato da molte nuove uscite, sia a livello di film che di serie TV.

Una delle novità più interessanti è il film “Anne Frank, la mia migliore amica”, che uscirà il 1 febbraio. La pellicola si incentra sull’amicizia tra Anna Frank e Hannah Goslar, passando dalla spensierata giovinezza ad Amsterdam fino ad arrivare allo straziante ricongiungimento nel campo di concentramento.

Il 2 febbraio esce invece Il Truffatore di Tinder, un docu-film che parla proprio di una donna truffata sulla nota app di incontri da un playboy ricco e particolarmente attraente e per questo desiderosa di vendetta.

Non mancheranno i film d’animazione, come ad esempio Il mese degli dei, una pellicola giapponese che sbarcherà su Netflix l’8 febbraio e che racconterà del viaggio di una giovane in terra nipponica per partecipare al raduno annuale degli dei.

Ovviamente il mese di febbraio sarà anche caratterizzato da molte serie TV su Netflix. Il 1 febbraio è la volta di Dion, mentre il 2 febbraio è la data prevista per l’arrivo della seconda stagione di Oscuro Desiderio. Il 9 febbraio è programmata la prima puntata della seconda stagione di Caccia ai Killer, mentre per Vikings: Valhalla – spin off ambientato a 100 anni di distanza dai fatti raccontati nella serie originale Vikings – bisognerà attendere il 25 febbraio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui