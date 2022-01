Scoppia la passione fra Gianmaria e Federica: cosa hanno fatto nella Love Boat?

Momenti romantici all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Tra i tentativi di dialoghi, scontri, discussioni, lacrime, non mancano anche gli attimi dolci nel reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata di ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, è stata decisamente speciale per due concorrenti del programma targato Mediaset, ovvero Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi che sono stati mandati nella Love Boat ed hanno avuto la possibilità di passare del tempo da soli, lontani dagli altri inquilini del loft di Cinecittà.

La serata speciale per Gianmaria e Federica

Programma speciale per la serata che hanno trascorso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nella Love Boat. Una romantica cena seguita da un bagno nella vasca idromassaggio, dove, i due gieffini non si sono fatti mancare le coccole tra appassionati baci ed effusioni che non si sono fermate e, anzi, sono continuate a letto e, precisamente sotto le coperte della stanza da letto. Sembrerebbe, quindi, che la neo concorrente del GF Vip 6 abbia sciolto le proprie riserve nei riguardi dell’imprenditore campano.

Inizialmente, infatti, in seguito ad un avvicinamento nei confronti del partenopeo, Federica aveva deciso di porre dei freni alla situazione per cercare di comprendere se la persona che aveva conosciuto poco prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia l’avrebbe attesa. A quanto rivelato nel corso dell’ultima puntata del 17 gennaio, una sua amica, attraverso un tweet avrebbe dato il via libera. Calemme, quindi, è ritornata da Antinolfi.

Le confessioni di Federica a Sophie

Successivamente alla serata romantica, Federica Calemme ha confidato a Sophie Codegoni l’intenzione di voler conoscere Gianmaria Antinolfi anche fuori dal loft di Cinecittà. Durante quell’esperienza nella Love Boat, infatti, lei ha confidato anche di avere ancora qualche piccolo dubbio e di non immaginarsi fuori dal programma con lui e si chiede quindi se Gianmaria Antinolfi si è o meno mostrato per la persona che è davvero.

