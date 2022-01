Cotto e Mangiato, ricetta del 21 gennaio 2022: mandorle pralinate

Dolce alternativo a base di frutta secca? Come sempre Tessa Gelisio ha la soluzione perfetta per noi. Oggi propone una ricetta semplice e gustosa, che richiede pochi ingredienti, poco impegno e che possiamo conservare anche nei giorni. Si tratta delle mandorle pralinate. Vediamo insieme come si preparano.

La ricetta

Per la preparazione di questo dolce sfizioso avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 grammi di Mandorle sgusciate ma non pelate

Cannella

50 grammi di Acqua

150 grammi di Zucchero

Procedimento

La ricetta, da preparare in modo facile e veloce ti permette di mettere insieme tutti gli ingredienti. La sola cosa che ti vogliamo ricordare è di procurarti delle mandorle che siano già sgusciate ma che abbiano ancora la pelle intorno, per permettere allo zucchero di rimanere aderito alla frutta secca. Ad ogni modo in un apentola preriscaldata metti le mandorle con acqua zucchero e cannella. Mescolare di continuo, con un cucchiaio di legno per evitare che si attacchi tutto al fondo della padella. Mescola affinché si girino le mandorle e ogni lato possa ben cuocersi. Le mandorle saranno pronte quando l’acqua si sarà asciugata. Versa tutto su della carta forno per fare raffreddare e far rapprendere lo zucchero. Dopodiché puoi gustare le mandorle e conservarle volendo per più giorni in un barattolo di vetro.

