Delia Duran sbarca a La Pupa e il Secchione dopo il GF vip 6? (Rumor)

Nuova opportunità per Delia Duran dopo il Grande Fratello Vip 6?

Lunedì scorso, Delia Duran è approdata nella casa del Gf Vip 6 per chiarire con la “rivale” Soleil Sorge. A quanto pare, tra le due non c’è stato nulla da fare e continua ad esserci maretta soprattutto dopo che è arrivato sulla casa un aereo dedicato ai Solex (ovvero Soleil e Alex Belli). La bella venezuelana inoltre ha espresso di voler chiudere per sempre con il marito Alex, ma non è escluso un eventuale confronto faccia a faccia tra loro.

Nel frattempo è arrivato sui social un rumor su Delia Duran, che la vedrebbe protagonista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso su Italia 1. A rivelare il gossip, è stato il giornalista e blogger Davide Maggio su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers. Secondo Maggio, pare che la conduttrice partenopea volesse fortemente Delia nel cast del programma. Per il momento si tratta semplicemente di rumor e non è detto che le trattative vadano a buon fine.

Insomma, bisogna confermare che Duran è divenuta nota in Italia proprio grazie alle sue partecipazioni a Pomeriggio 5 e Domenica Live di Barbara D’Urso, le quali spiegherebbero la volontà della stessa conduttrice di avere la sua presenza nello show di Italia 1.

