Ecco chi è Lorenzo Balducci – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Lorenzo Balducci è un talentuoso attore, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera in teatro, al cinema e in televisione. A farlo diventare popolare a livello internazionale è stato soprattutto il ruolo interpretato nella famosa fiction Rai I Medici.

L’attore è nato il 4 settembre 1982 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. La sua carriera iniziò in teatro, grazie al suo talento però è approdato poi anche al cinema e in televisione. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2001, nel film I cavalieri che fecero l’impresa, due anni dopo ha recitato nel film Il cuore altrove.

In televisione abbiamo visto Lorenzo Balducci in molti film e serie tv come: Il Papa Buono, Carabinieri, Il maresciallo Rocca, Le cose che restano, Questo nostro amore, Barabba, Solo per amore, Provaci ancora Prof e I Medici.

Per quanto riguarda la sua vita privata in passato l’attore ha fatto coming out durante un’intervista, voleva essere sincero e trasparente nei confronti di tutti coloro che lo seguono e lo ammirano. Trovò il coraggio di rivelare il suo orientamento sessuale dopo aver recitato in Good as you, commedia a tematica omosessuale.

Tra le varie cose, nel corso dell’intervista, Lorenzo Balducci disse: “Fu il mio ragazzo, all’epoca, a darmi coraggio, dicendomi che non avevo nulla di cui avere paura. E aveva ragione. Io avevo dichiarato la mia omosessualità ai miei genitori moltissimi anni prima, a 21 anni. Il tempo delle inquietudini, del timore di non essere accettato era ormai lontano. E’ stato un gesto liberatorio molto importante e forte. Che rifarei altre mille volte.”

In passato è stato legato sentimentalmente all’attore Roger Duplease, la loro storia d’amore giunse però al capolinea nonostante sembrassero più complici e innamorati che mai sui social. Ad oggi non è noto se sia single o fidanzato, sembra che preferisca al momento mantenere il più stretto riservo sulla sua sfera personale.

Lorenzo Balducci sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 21 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

