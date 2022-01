Chi è Renato Carpentieri? Età, carriera e vita privata dell’attore

Tanti i premi e i riconoscimenti vinti nel corso della sua carriera come il nastro d’argento come miglior attore non protagonista per Puerto Escondido, il Premio Olmo 2010, il premio Flaiano 2017. Ha vinto alcuni David di Donatello e altri importanti premi.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Renato Carpentieri sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 21 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte