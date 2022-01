Paolo Di Benedetto è rifatta: ecco com’era prima e com’è adesso

Paola Di Benedetto è una nota showgirl, modella, influencer e personaggio del mondo dello spettacolo che ha partecipato a reality show. Nata a Vicenza nel 1995 ha, inoltre, indossato i panni di Madre Natura nel programma ‘Ciao Darwin’ condotto da Paolo Bonolis. Dopo essere stata una naufraga dell’Isola dei Famosi, Paola, è stata una concorrente del Grande Fratelli Vip vincendo l’edizione nel 2020. La bella modella è stata fidanzata con Federico Rossi del duo Benji e Fede. La ragazza veneta avrebbe usufruito della chirurgia estetica per rimediare ad alcuni difetti.

Paola Di Benedetto e la chirurgia estetica

Durante la permanenza di Paola Di Benedetto sull’Isola dei Famosi, iniziarono a girare in rete diverse foto che mostravano chiaramente quanto fosse cambiata grazie all’intervento della chirurgia estetica. Qualche anno fa, nel 2018, fu ospite di Piero Chiambretti nella trasmissione ‘Matrix’ spiegando di non essere contraria alla chirurgia estetica, ma solo se utilizzata in modo corretto e sano: “Quello che vedete in me è tutto naturale come quello di mia madre, anche lei è prosperosa”. Poi la rivelazione: “Ho solo rifatto il naso”.

Secondo alcuni rumors la vincitrice del GF VIP 2020, avrebbe ritoccato anche zigomi e labbra senza però trovare conferme e, anzi, al contrario, il padre dell’ex Madre Natura ha smentito qualsiasi altro intervento con fermezza.

Paola Di Benedetto al Festival di Sanremo 2022

Recente la notizia che la modella sarà presente al Festival di Sanremo 2022. La veneta sarà al timone del ‘PrimaFestival’, ossia nel programma che precede l’inizio della kermesse musicale condotta da Amadeus. Paola non sarà da sola ma sarà affiancata da Roberta Capua e Ciro Priello dei The Jackal, nell”anteprima che andrà in onda tra le 20:35 e le 20:45.

Grande attesa per Roberta Capua che torna in televisione dopo aver condotto ‘Estate in Diretta’. È un’assoluta novità per la Rai, invece, Paola Di Benedetto che adesso è voce fissa a Rtl 102.5.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui