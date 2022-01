GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 32: “Bellifull una garanzia!”

Io non accetto di non aver visto il delirio successo in studio tra Alex e Aldo, mi spiace ma non lo accetto! Cioè questi quasi si menano durante la pubblicità e nessuno fa un video da mettere su Instagram? Ma siete seri? Ma in che mondo vivete??? Ma guardate che prima del 14 marzo Aldo uno schiaffone al Belli glielo dà eh. E noi dobbiamo perdercelo? No mi spiace noi ci nutriamo di trash e questo è molto scorretto! Già ci è negato vedere le risse tra Adriana e Sonia, che si odiano quanto io odio la bilancia, almeno Aldo e Alex che si scazzottano fateceli vedere.

Allora, Bellifull continua e Delia ha dato nuova linfa, Delia è ancora più trash del marito e io ovviamente adoro. Prima di tutto, quando ha detto a Soleil “io sono qua perché sono Delia Duran non perché sono la moglie di Alex Belli, vai a vederti il mio Wikipedia”, sono caduta dal divano: magnifica. Ma poi l’incontro con Alex è stato qualcosa di sublime. Lui con la fede in mano, è stato ribattezzato dal web il signore dell’anello artistico, stupendo mentre le diceva che la amava ed era la sua vita, ma di fare anche meno la santa Maria Goretti in casa.. cioè? Deve copulare anche lei con qualcuno come ha fatto lui? Non ho capito… Giuro mi sfugge.. va beh ma passiamo oltre perché il nostro eroe, Alexman, ha poi incontrato Soledad e la loro amicizia non è capita ma lui sta combattendo solo contro tutti per difenderla. No ma se non gli danno un Oscar a quest’uomo a chi devono darlo? Alexman combattuto tra due donne, che ha detto tutto e ha detto niente anche ieri, che come ha detto la Volpe ci ha fatto la supercazzola, ma noi comunque Muti a guardarlo. Perché il bello è che nessuno gli crede, non ha un minimo di credibilità, eppure tutti che ce lo pippiamo tutte le puntate e parliamo solo di lui.

Amo la Marini che uscita al televoto ha salutato tutti dicendo “ciao ci vediamo l’anno prossimo”. Ma come: pure l’anno prossimo? Comunque adoro che una volta eliminata abbia detto che era quello che desiderava, quando fino a un’ora prima diceva che lei e Giacomo non sarebbero mai usciti perché erano fortissimi. Così sicura di restare da non fare neanche le valige, convincendo anche Giacomo a non farle perché tanto “non usciamo fidati”. Così ieri sera dopo la puntata chi è rimasto in casa ha dovuto fare le loro valige tra una parolaccia e l’altra.

Lunedì Manuel uscirà e vi dirò per me è partito male, volendo fare troppo il serio e il portatore di un messaggio quando alla fine ha 20anni e il messaggio lo passa anche se si diverte o limona con Lulù. Non so come andrà tra loro, la prova del nove sarà fuori, sicuramente la lettera che lui le ha scritto era davvero molto bella e intensa. Vedremo, io ora tifo per loro.

Delia è riuscita in cinque giorni anche a dividere il trio potentissimo Manila, Soleil e Katia, e per questo avrà la mia stima illimitata. Fino a una settimana fa esisteva il loro regno di terrore e in poco tempo si sono divise e sme***te a vicenda, perché Manila si è avvicinata a Delia. Ora sinceramente se una mia amica, fosse pappa e ciccia con una che io detesto me la prenderei anch’io, quindi a sto giro sto dalla parte di Soleil.

Al televoto, non eliminatorio, ci sono Soleil, Federica e Kabir, io salvo il saggio Kabir che davvero mi piace molto,anche se penso che dopo la puntata difficile di venerdì per lei, Soleil verrà premiata dal pubblico.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 21 gennaio 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui