Il pipistrello, in onda su Rai 5

Nel sabato mattina di Rai 5 andrà in onda un’operetta nota, Il Pipistrello di Johann Strauss Jr. Si tratta della versione andata in scena presso il teatro comunale di Bologna, per la regia teatrale e televisiva di Gianfranco De Bosio e le scene di Emanuele Luzzati.

La trama

La storia ha per protagonista il dottor Falke che sta mettendo in piedi una vendetta ai danni di Gabriel Eisenstein, il quale lo aveva abbandonato vestito da pipistrello tra I passanti dopo una festa. Per riuscire nell’intento di vendicarsi organizza una festa al palazzo Orlowsky, invitando Gabriel, che per una lieve infrazione invece dovrebbe passare alcuni giorni in prigione. Insieme a lui, alla grande festa, ci sono molti amici comuni, tra cui la cameriera di Gabriel, Adele, e persino il direttore della prigione. Preso dall’odio e della vendetta non si accorge che sua moglie Rosalinde si intrattiene con Alfred, cantante suo eterno spasimante. Quando i due stanno per cedere finalmente alla passione quando piomba in casa il direttore del carcere, che prima di recarsi alla festa cerca Gabriel per condurlo in prigione.

Il cast

A dirigere l’orchestra c’è il maestro Gianluigi Gelmetti. Sul palco Lajos Kozma Fiorella Pediconi Angelo Romero Elena Zilio Oslavio Di Credico Giuseppe La Macchia Carmen Lavani.

