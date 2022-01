Avanti un altro pure di sera, Cicciolina senza freni con Bonolis: ‘Più lungo è il naso è più…’

Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite ad Avanti un altro pure di sera si è resa protagonista di un siparietto a base di battute hot con Bonolis

Un’altra puntata scoppiettante quella di oggi Avanti un altro pure di sera, game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Tra i vari ospiti vip, c’era anche Ilona Staller, in arte Cicciolina, che si è resa protagonista assieme al conduttore di alcune battute piuttosto piccanti. Nel corso della serata, la nota ex pornostar doveva porre le domande sulla sessualità ai concorrenti che partecipavano al gioco.

A quel punto, Cicciolina ha fatto dei complimenti rivolgendosi a Bonolis: “Lei è bravissimo, è una persona molto intelligente”. Dopodiché, l’ex star del porno ha fatto qualche allusione: “Comunque, si dice che più è lungo il naso è più è lungo…”. Una battuta che ha fatto scoppiare risate il pubblico nello studio. Bonolis ha colto l’occasione per lanciare una nuova battuta goliardica: “Ha visto quanto ce l’ho lungo il naso?”.

Il tutto è proseguito con domande su John Holmes (noto ex attore porno dalle dimensioni evidenti del membro), agli animali in amore fino al sito per creare dimensioni del genitale maschile. Infine, Bonolis ha dichiarato con tanta ironia: “Che puntata del c***”.

Insomma, una puntata quella di domenica 23 gennaio 2022 di Avanti un altro, che è proseguita con tante risate, allusioni hot e tanta spensieratezza.

