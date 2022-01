Vivaldi e l’Orlando in onda su rai 5

Orlando Furioso è l’opera che apre la settimana teatrale di Rai 5. Stavolta il palinsesto propone una versione allestita presso il Teatro Filarmonico di Verona: si tratta dell’Orlando Furioso di Vivaldi nello storico allestimento del 1979. A curare la regia è Pier Luigi Pizzi mentre la direzione dell’orchestra è del maestro Claudio Scimone. Sulla falsariga del poema di Ludovico Ariosto, andiamo a vedere insieme qual è il contenuto della storia, la sia trama e chi sono i personaggi, nell’attesa della messa in onda su Rai 5 nella mattinata di lunedì.

La storia

Tutta la vicenda è ambientata presso l’isola incantata di proprietà della perfida Alcina. Il protagonista è Orlando che va in cerca disperatamente della sua amata Angelica. Quest’ultima dal suo canto, piange la scomparsa del suo reale amore, Medoro, che è stato intanto salvato dal naufragio da Alcina. Alcina si allea e divenne complice di Angelica per far sì che possa nascondere Medoro. Lk presentano i fatti come fratello della regina del Catai al geloso Orlando.

Il cast

Per quanto riguarda i protagonisti sul palco, troviamo nel cast Marilyn Horne, Sandra Browne, Anastasia Tomaszewska. E poi ancora i grandi Luisa Gallmetzer, Dano Raffanti, James Bowman. A curare la regia tv troviamo Olga Bevacqua.

