Oroscopo di Paolo Fox dal 24 al 30 gennaio, previsioni della settimana

Anche il mese di gennaio sta per lasciarci. Non ci resta che scoprire come sarà l’ultima settimana del mese con le previsioni delle stelle d nostro amato astrologo Paolo Fox. Scoprirai insieme a lui che cosa vogliono dirti stelle e pianeti per la dettomama che va dal 24 al 30 gennaio. Ovviamente per ogni segno zodiacale.

Ariete

Per te le cose non cominciano nel modo migliore. Hai la luna che ti rema contro, quindi la settimana dal punto di vista sentimentale non sarà affatto piacevole. Devi aspettare tempi migliori.

Per ciò che concerne il lavoro, le stelle ti dicono che è meglio evitare qualsiasi azzardo. In questo momento devi solo avere pazienza.

Toro

Sei in un momento della tua vita in cui la confusione ti prende e non sai come chiarirti le idee in amore. Ciò non toglie comunque che sei più tranquillo di quanto ci si potesse aspettare.

Nel lavoro, stai in campana perché saranno favoriti i progetti a lunga scadenza. Avrai unroblema da risolvere. Cerca di mantenere la calma.

Gemelli

Le stelle ti sorridono dal punto di vista amoroso. Per i single sono infatti favorite nuove conoscenze. Per le coppie invece, c’è la Luna in aspetto interessante che aiuta chi è innamorato.

Per il lavoro, comunque, le stelle ti dicono che non si devono fare troppe cose. Piuttosto cerca di farti consigliare sugli investimenti.

Cancro

Per i nati sotto al segno del cancro è un periodo decisamente no in amore. Ci sono liti e incomprensioni, e questo mette KO anche la propria serenità.

Per quanto riguarda il lavoro, ti senti molto in ansia. Le stelle ti invitano inoltre a fare attenzione a un collega.

Leone

Non sei al meglio della tua forma. Nonostante ciò c’è la Luna a favorire sia i single sia le coppie. Non resta che cogliere il momento propizio

Per quanto concerne il lavoro, vi è una proposta in arrivo. Anche se ti senti sottopo pressione cerca di non stancarti troppo.

Vergine

Sei in un momento in cui Venere sta attraversando il tuo segno. Per cui anche se jon ci sono cose negative, potresti ugualmente non avere voglia di fare nulla

Dal punto di vista professionale, le stelle ti invitano a fare attenzione sul lavoro. Puoi avere un buon vantaggio, resta in campana.

Bilancia

Hai la Luna nel segno ma al contempo Venere non ti sorride. Questo crea una situazione molto delicata in amore, contrastante e da valutare.

Per quanro concerne il lavoro i progetti vanno avanti. Tuttavia per qualcuno non ci saranno dei rinnovi sul lavoro.

Scorpione

Non ci crederai ma in questa settimana l’amore ti sorride. I sentimenti vanno bene: i single sono favorite, le coppie sono nel clou della passione.

Nel lavoro, forsr è giunto il momento di fare delle scelte. Qualcuno invece non deve mollare la presa sul lavoro.

Sagittario

Hai la Luna in aspetto importante. Se quindi hai da poco iniziato una storia o una conoscenza, questa settimana arriveranno le conferme che aspettavi.

Nel lavoro, nonostante il tran tran, tutto sommato hai una buona situazione astrologica. Grazie all’energia che hai andrà tutto a gonfie vele.

Capricorno

Diciamo che la situazione non è proprio rosa e fiori in amore. Anzi le stelle ti invitano a non cedere alle provocazioni.

Nel lavoro c’è molta stanchezza, ma bene I ufficio. Se vuoi tornare in forma, meglio non fare le ore piccole.

Acquario

Hai la Luna che ti sorride. Questo fa in modo che ci sia buona volontà sia da parte tua che di quella del partner a venirvi reciprocamente incontro.

Nel lavoro, ci sono delle proposte solide in arrivo. Tuttavia qualche difficoltà potrebbe bloccare la tua serenità.

Pesci

Se sei single, questa settimana potrebbero esserci nuovi incontri. Se invece hai un partner, valuta bene sul da farsi perché è palese che il vostro rapporto sia in crisi.

Per il lavoro, hai Giove favorevole che ti aiuta. Questo fa in modo che tu faccia sentire la tua voce sul lavoro.

