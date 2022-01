Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 gennaio 2022: Marina ha paura di Fabrizio

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 24 al 28 gennaio 2022.

Nella puntata di lunedì 24 gennaio 2022, mentre Fabrizio è sempre più fuori controllo, Marina deve metabolizzare la sofferenza che il marito, con il suo comportamento, le sta causando. Patrizio, avendo capito i motivi del comportamento di Clara, cerca con lei un confronto che non porta al risultato sperato. Franco prova a rassicurare Katia riguardo a Nunzio che prosegue la sua relazione con Chiara.

Nella puntata di martedì 25 gennaio 2022, Roberto cerca di mettere Marina davanti ai suoi veri sentimenti, mentre Fabrizio potrebbe compiere un gesto estremo. Clara è sotto pressione per la presenza sempre più costante di Alberto nella sua vita. Patrizio trova la forza di riconoscere i propri errori. Cerruti sta per confidare a Mariella le proprie difficoltà nella vita sentimentale, ma l’irruzione di Bice interrompe quel momento confidenziale.

Nella puntata di mercoledì 26 gennaio 2022, Marina fa i conti con quanto detto da Roberto e con la gelosia di Lara, mentre il destino di Fabrizio è appeso a un filo. Patrizio, stanco delle continue provocazioni di Alberto, prende una inaspettata decisione. Mariella, temendo la rottura con Sarti, invita Sasà a smetterla di flirtare con altri uomini sul web.

Nella puntata di giovedì 27 gennaio 2022, nonostante sia spaventata dal suo comportamento aggressivo, Marina è preoccupata per Fabrizio. Roberto trascura Lara per sostenere Marina, in questo periodo delicato che sta vivendo. Jimmy resta molto colpito dalla lezione tenuta a scuola, dedicata alla Giornata della Memoria e in questa occasione lui e Bianca scoprono che in passato, proprio a Palazzo Palladini, è avvenuto un episodio collegato a quei tragici eventi.

Nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022, Roberto fa a Chiara una particolare proposta in merito alle attività del Gruppo Petrone, ma la ragazza asconde un segreto che potrebbe portare a serie ripercussioni. Nonostante l’uomo sembra stare meglio, Marina è stanca dei comportamenti aggressivi di Fabrizio e lo mette di fronte a una decisione. Un incidente domestico riavvicina Silvia e Rossella.

Maria Rita Gagliardi

