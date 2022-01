Avanti un altro, incidente in diretta per una concorrente: sgabello bagnato per emozione?

Sgabello bagnato per una concorrente di Avanti un altro: pipì o sudore?

Tutto può succedere ad Avanti un altro, quiz show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. Proprio nella puntata di ieri sera, infatti, una concorrente si è resa protagonista in un incidente imbarazzante una volta raggiunta la postazione. Si è trattato di Eleonora Agazzani, in arte Sara Freccia Freccia, intrattiene con sfilate, spera di entrare in conservatorio e scrive canzoni da dodici anni, tra queste Dolci note fra le dita.

Il racconto dell’incidente ad Avanti un altro

“Sono molto attratta dal fondoschiena di Luca Laurenti e mi piacerebbe dargli uno schiaffettino” ha esordito così Sara Freccia Freccia, acclamata dal pubblico. Dopo aver sfiorato il fondoschiena di Laurenti e superata una serie di domande, la concorrente ha ammesso di essere molto emozionata. Purtroppo viene eliminata poiché non è riuscita a rispondere alle domande della fase seguente e viene portata via in braccio da Laurenti. A quel punto, il concorrente successivo si è accorto che lo sgabello era bagnato e quindi non poteva sedersi. “Forse si è emozionata troppo la signora!” ha esclamato il concorrente tra le risate del pubblico. Dopodiché, Bonolis ha chiesto l’aiuto di una donna del pubblico per pulire lo sgabello e recuperare il misfatto.

Le reazioni dei telespettatori di Avanti un altro

Nel frattempo alcuni telespettatorio di Avanti un altro si sono chiesti su Twitter se la signora avesse fatto la pipì addosso oppure si trattava solo di sudore.

La signora si è davvero fatta la pipì addosso dall’emozione ?? #avantiunaltro pic.twitter.com/SFKUrZBTRF — Fede (@fdl9229) January 23, 2022

Secondo me visto che la signora aveva una minigonna la pelle e andata a contatto con la pelle della sedia creando il sudore che poi è rimasto sulla sedia, purtroppo a chi usa pantaloncini e gonne capita #avantiunaltro — Sara ??????? (@Saraloeypark) January 23, 2022



Mentre i più maliziosi hanno commentato che l’accaduto sia stato causato da “troppa eccitazione”.

