GF Vip 6, Manila fa un ritrovamento “storico” in casa: di cosa si tratta?

In seguito all’ennesima discussione fra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, all’interno del Grande Fratello Vip 6, i gieffini hanno finito con il prendere una posizione e molti di loro sembrerebbero essersi schierati dal lato della modella, non gradendo il comportamento messo in atto dal ragazzo. Quasi la totalità dei concorrenti del reality show, infatti, è apparsa convinta che Basciano abbia esagerato e si sia rivolto con toni sgradevoli e sbagliati. Manila Nazzaro ha provato in più circostanze di far ragionare il gieffino sui propri errori. L’ex Miss Italia ha detto: “Lei ha ragione”, cercando di far comprendere ad Alessandro che avrebbe dovuto utilizzare atteggiamenti diversi.

I consigli di Manila a Sophie

La pugliese non ha dialogato solo con Alessandro Basciano ma, ha pensato di rivolgersi anche all’ex tronista di Uomini e Donne, consigliandole da madre di parlare in modo chiaro ed esplicito con il compagno d’avventura, imponendo dei limiti che non deve più oltrepassare: “Sei abbastanza forte da capire quali sono i puntini sulle i da mettere”, ha evidenziato la 44enne. Visto che il gieffino è la persona più adulta, Nazzaro è sicura che è lui a dover dimostrare una comprensione maggiore nelle circostanze in cui ce n’è bisogno.

La scoperta di Manila

Durante la chiacchierata con Sophie Codegoni, Manila Nazzaro ha effettuato una curiosa scoperta all’interno della casa. “Oddio ragazze, ma qui a terra c’è una mascherina. Ragazze si tratta di un reperto, sì, è un vero reperto storico. Sono quattro, forse cinque mesi che noi non ne vediamo una“, ha affermato la foggiana alla modella che ha commentato: “Questa sarà sicuro di Delia“. La regia ha immediatamente chiuso il collegamento e manato in onda la diretta da un’altra parte della casa. E social si chiedono: “Perché c’è una mascherina in casa?”, “Di chi è?”. Stasera, lunedì 24 gennaio 2022, intanto, andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 condotta da Alfonso Signorini.

