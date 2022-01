Cotto e Mangiato ricetta del 24 gennaio 2022: taroz

La prima ricetta della settimana ci porta in Valtellina. Tessa, amante dei piatti tipici della tradizione italiana, ci propone per il quotidiano appuntamento di Cotto e Mangiato del Taroz, piatto a base di formaggi e verdure. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per prima cosa andiamo ad analizzare gli ingredienti della ricetta:

400 grammi di patate

sale

200 grammi di fagiolini

50 grammi di cipolla

150 grammi di burro

200 grammi di casera

pepe

Procedimento

La prima cosa da fare è lessare le patate. Pelale, tagliale a dadini e mettile a cuocere in acqua salata. Se i fagiolni fosser freschi, potresti anche pensare di lessarli con le patate, ma di questi periodi che si trovano solo surgelati, i tempi di cottura saranno diversi, quindi in un’altra pentola lessa anche i fagiolini. Intanto in una padella scogli il burro e metti a cuocere la cipola tagliata a fette. Quando le verdure saranno lesse, metti nella ciotola e schiacciali. Aggiungi poi burro fuso e cipolle e continua a schiacciare. Aggiusta di sale e pepe a tuo piacimento. In ultimo prendi il formaggio taglialo a cubetti e mettili nella ciotola. Amalgama il tutto poi impiatta magari, in modo elegante, usando un tegame in ferro come ha fatto Tessa.

